Após decisão do TJ, STF manda SP pagar salário a PM que matou Leandro Lo

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o governo de São Paulo deve voltar a pagar os salários do policial militar Henrique Otavio Oliveira Velozo, que matou o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo com um tiro na cabeça, em 2022.

O que aconteceu

Mendonça aceitou argumento da defesa de PM. Essa contestou que, embora não esteja atuando nas ruas, Velozo ainda não foi condenado, e a falta de pagamento violaria tanto a presunção de inocência como a irredutibilidade de vencimentos, princípio constitucional que impede a redução do salário de servidores públicos. O policial ganha um salário de R$ 10,8 mil por mês.

Três dias após assassinato, governo de SP suspendeu salário de Velozo. A determinação foi comentada pelo então governador Rodrigo Garcia, que dizia não ter dúvidas da "expulsão" do suspeito do quadro da PM. A suspensão dos salários está prevista no decreto estadual 260/1970, que considera inativo o policial que tiver "decretada a prisão temporária, preventiva, em flagrante, civil ou para efeitos de extradição".