Avião monomotor realiza pouso forçado na BR-101 em Santa Catarina; veja

Monomotor de prefixo PU-FAI após realizar pouso forçado na BR-101, em Garuva (SC) Imagem: Luan Martendal/Divulgação PRF-SC





De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, o avião foi rapidamente removido para o acostamento, permitindo a liberação das faixas e do acostamento. Até o início da tarde deste sábado, havia congestionamento e lentidão no trânsito de aproximadamente 1 quilômetro na rodovia por conta do excesso de veículos e da curiosidade dos motoristas.

A concessionária informou ainda que não houve feridos e que equipes estiveram no local para garantir a segurança e o fluxo adequado do tráfego. As causas do pouso forçado ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.