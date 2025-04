Casa de Jorge Amado em Ilhéus (BA) é invadida e furtada

Fachada da Casa de Jorge Amado, em Ilhéus, no sul da Bahia Imagem: Reprodução

A Prefeitura repudia qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio cultural da cidade e reafirma seu compromisso com a preservação da memória e da história de Ilhéus. Trecho da nota divulgada pela Prefeitura de Ilhéus

Casa de Jorge Amado

Sobrado no Centro Histórico faz parte do roteiro de museus da cidade. O escritor baiano nasceu em Itabuna, mas mudou para Ilhéus com apenas 1 ano de idade e passou toda sua infância na casa.

Acervo tem objetos pessoais de Amado. Os bens incluem máquina de escrever e de costura, quadros, livros, um piano e outros itens do escritor.