Hitler da Bahia liderava jovens em estupro virtual e 'mutilação recreativa'

Animais costumam ser violentados em sessões de tortura. A denúncia fala em gatos, cachorros, pássaros, sapos e outros animais de pequeno porte.

Lessa é apontado também como líder de um ataque em massa contra uma jovem de 16 anos e sua família. Segundo as investigações, ele convocou membros do "Panela Country" para atuar na panela "Tribunal Federal Country", onde expôs fotos íntimas da jovem e dados pessoais de amigas e parentes dela, obtidos em bancos de dados sigilosos (inclusive sistemas policiais). O grupo passou a fazer ligações e mandar uma enxurrada de mensagens perturbadoras para eles.

Já o adolescente Nêmesis confirmou que circulava fotos íntimas e de mutilações de menores de idade no Telegram. Em trecho do depoimento, ao qual o UOL teve acesso, ele alega que "as meninas se ferem, se machucam ou se colocam em situações vexatórias a fim de serem aceitas" e que as imagens foram enviada para ele de forma consentida.

Família foi procurada por parente de vítima. A mãe e o pai de Nêmesis contaram à polícia que souberam dois meses antes da operação, por um irmão da adolescente, que o filho ameaçava expor as fotos íntimas e que o confrontaram. Ele negou, primeiro, e depois disse que não divulgaria as fotos.

Pai chegou a ser preso por uma semana e filho demonstrou-se "frio", diz a polícia. A investigação revelou que o filho usou o pai para abrir várias contas bancárias, fez selfie dele e usou seus dados. O pedreiro de 56 anos —analfabeto, morador de Camaragibe (PE) e com pouco contato com dispositivos eletrônicos— passou a receber dinheiro ilícito relacionado ao filho, sem ter conhecimento do esquema criminoso. À polícia, Nêmesis se disse hacker, "podendo invadir qualquer site hospedado na internet".

Militar foi afastado do Exército

Lessa exibia sua patente militar para se promover no grupo. Nas fotos que aparecem na denúncia, ele veste uniforme do Exército. Também há relato de que, ao ser entrevistado para a carreira militar, disse "querer servir a pátria como seus familiares serviram".