Dois voos da Latam colidem com pássaros no intervalo de 50 minutos em SP

Dois voos da Latam Brasil colidiram com pássaros ao pousar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, neste sábado (5). As aeronaves aterrissaram em segurança, mas os incidentes ocorreram com menos de 50 minutos de intervalo.

O que aconteceu

A companhia afirma ter registrado 513 casos de bird strike (colisão com aves) neste ano em voos no Brasil. A empresa alerta para o impacto operacional dessas ocorrências, que geram atrasos, cancelamentos e altos custos com manutenção e troca de motores.

Companhia cobra gestão da fauna perto de aeroportos. Segundo a Latam, é urgente uma gestão mais eficiente da fauna nas áreas próximas a aeroportos, responsabilidade de municípios e administradores aeroportuários.