Festa de casamento no interior de Minas Gerais termina com dois mortos

Uma festa de casamento terminou com a morte de dois homens, ontem, em Barbacena, no interior de Minas Gerais.

O que aconteceu

Duas pessoas deram entrada no hospital após briga em uma festa. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, as vítimas eram dois homens de 28 e 57 anos, que morreram. Os corpos serão levados ao IML para serem submetidos a exames.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. A Polícia Civil informou que está apurando circunstâncias, motivação e autoria do crime. Perícia esteve no local para a coleta de vestígios.