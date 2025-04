Já foram 'vagões da morte': por que viajar de trem em SP hoje é mais seguro

Causa do acidente foi determinada após investigação. Segundo as publicações da época, os trens bateram porque um agente de estação autorizou que o maquinista da composição que ia para o centro seguisse viagem, quando ele deveria ficar parado na estação Engenheiro Goulart para esperar a passagem do outro trem para o trilho correto. O maquinista que seguia para o Brás tentou frear, mas a alta velocidade do outro veículo fez com que o acidente acontecesse.

1987 - Em Itaquera, acontece o maior acidente registrado na cidade de São Paulo

Reprodução de imagem da TV Globo mostra trem acidentado em Itaquera em 1987; ao todo, 51 pessoas morreram Imagem: TV Globo/Reprodução

O acidente ferroviário de Itaquera, que deixou 51 mortos em 17 de fevereiro de 1987, aconteceu após um trem colidir lateralmente com outro. Uma das composições ia da antiga Estação Roosevelt (no Brás) para Mogi das Cruzes, e a outra fazia o caminho contrário.

Uma manutenção nos trilhos fez com que o trem que saiu do Brás andasse na contramão por alguns quilômetros, indo na direção do trem que vinha de Mogi. O maquinista fez a manobra para retornar aos trilhos originais, mas a composição que vinha em alta velocidade no outro sentido não freou a tempo e colidiu com os vagões do meio do trem.

A princípio, a falha humana de um dos condutores foi apontada como a causa do acidente. O trem de Mogi estava a 70 km/h, velocidade considerada acima do normal para o tráfego. Os freios foram acionados a menos de 500 metros de distância do outro veículo, o que não deu tempo suficiente para a composição parar.