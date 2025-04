'Ilhados e sem comida': moradores de Angra dos Reis relatam caos após chuva

"Estamos sem água e sem comida porque perdemos tudo", disse Tânia. Segundo ela, a água está baixando aos poucos, mas ainda sem condições de sair de casa. A moradora mal conseguiu informar o sobrenome, por conta da dificuldade de comunicação pela internet.

Casa de Hérica totalmente alagada após temporal em Angra dos Reis (RJ) Imagem: Arquivo pessoal

Max Borges, 28, também teve a casa inteira tomada pela água. "Alagou tudo. Também estamos ilhados e tivemos muitas perdas materiais. Há alagamentos em muitos estabelecimentos. A água parece que está abaixando". Borges contou ainda que apenas moradores do bairro estão mandando ajuda.

"Acordei com a água em cima da gente". Hérica de Freitas, 20, estava com a filha de dois anos quando acordou com a água batendo no peito.

Minha casa estava em obra, mas, agora, está toda alagada. Infelizmente, tudo foi embora. Perdi tudo. (...) Estou na casa de vizinhos porque, infelizmente, dentro da minha casa está só água. Hérica de Freitas, 20, moradora do Parque Mambucaba