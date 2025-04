Nível de rio tem aumento repentino em Petrópolis e deixa moradores com medo

A forte chuva que atinge Petrópolis neste final de semana elevou de forma repentina o nível do rio Poço dos Padres, na região da rua Alberto Pullig, conhecida como Bela Vista, no bairro do Itamarati. Moradores se assustaram com a força das águas.

O que aconteceu

Leito do rio, que estava praticamente seco nos últimos dias, encheu de repente durante o temporal. Moradores publicaram hoje vídeos nas redes sociais em que se mostram preocupados com o aumento do volume da água e a força da correnteza.

"Estava muito tempo sem chover e o rio estava muito seco", contou ao UOL Adriele Farroco, moradora do bairro. "Com o volume de chuva de ontem e hoje aumentou bastante."