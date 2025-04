Petrópolis decreta situação de emergência por causa das fortes chuvas

A cidade de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, decretou situação de emergência na noite de hoje. O município registrou mais de 300mm de chuva nas últimas 24 horas.

O que aconteceu

Fortes chuvas atingem a cidade desde ontem. Em 24 horas, Petrópolis já registrou mais de 300mm de chuva na região do São Sebastião. Também choveu 296,81mm no Independência, 295,81mm no Alto da Serra e 248,2mm no Chácara da Flora, de acordo com os pluviômetros do Cemaden Nacional.

Petrópolis acionou sirene para risco de inundações e a subida para a serra foi fechada. A cidade já tem 98 pessoas desalojadas, sendo 30 adultos, 30 crianças e oito adolescentes.