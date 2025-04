Rio-Santos é interditada por risco de deslizamentos; Angra tem desalojados

A Rodovia Rio-Santos está com pontos de interdição nos dois sentidos na manhã de hoje por causa da chuva forte e do risco de queda de barreiras. Com alerta de risco muito alto para deslizamentos, o município de Angra dos Reis tem 115 desalojados.

O que aconteceu

Seis pontos de bloqueio no sentido São Paulo. De acordo com a CCR, concessionária da rodovia, há seis pontos de interdição da pista expressa no sentido São Paulo: nos KMs 528, 462, 518, 428, 500 e 455. Os bloqueios acontecem na altura de Mangaratiba (RJ) e Angra dos Reis (RJ) por causa do alto risco de queda de barreira.

Quatro pontos de bloqueio no sentido Rio. Há bloqueios na altura dos KMs 542, 503, 473 e 433, entre Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty (RJ) também por risco de queda de barreiras por causa da chuva.