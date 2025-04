Petrópolis aciona sirene para risco de inundação; subida da serra é fechada

Mais de 100 desalojados em Angra. A cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde, é uma das mais críticas, com mais de 100 pessoas desalojadas e alto risco para deslizamentos. Petrópolis acionou sirene para risco de inundações e a subida para a serra foi fechada. Na capital, sirenes também foram acionadas para riscos de deslizamentos em favelas da zona norte.

Deslizamento em morro no Rio

Capital fluminense. Até o fim da manhã deste sábado, a capital registrava 18 alagamentos. Durante a madrugada, houve um deslizamento no Morro do Andaraí, zona norte. Uma casa foi atingida. Ninguém se feriu. "A Defesa Civil recebeu 44 chamados nas últimas 24 horas. As ocorrências com mais destaque foram dois deslizamentos e um desabamento. Todas sem vítimas", diz nota do COR-Rio (Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio)

Alerta à população da zona norte. Sirenes foram acionadas para os moradores das favelas da Formiga, Borel e Andaraí entre ontem e hoje. Pontos de apoio foram abertos com apoio da Defesa Civil e prefeitura para que a população das regiões afetadas pudessem se abrigar.

Atualização às 11h. A Defesa Civil do município voltou a acionar oito sirenes, em duas comunidades da Grande Tijuca (Borel e Andaraí) "por conta do acumulado pluviométrico em 24 horas". O solo está encharcado e há riscos de deslizamentos.

Bolsões d'água. Até a manhã, a prefeitura registrava 24 pontos de alagamento na capital, sendo a maioria nas zonas norte e oeste, mas com alguns bolsões também na zona sul. Em sete pontos da cidade também foram registradas quedas de árvore.