Cheia do Rio Madeira atinge mais de 10 mil pessoas em Rondônia

Mais de 10 mil pessoas estão sendo afetadas pela cheia do rio Madeira em Porto Velho (RO), que atingiu 16,73 metros neste fim de semana —a maior marca registrada desde que o nível do rio chegou à cota de alerta neste ano.

O que aconteceu

O nível do rio subiu 10 centímetros em 24 horas. Segundo a Defesa Civil Municipal, as fortes chuvas em Porto Velho e o aumento do volume de água na bacia da Bolívia contribuíram para a elevação. A expectativa é que o rio comece a baixar ainda neste mês, mas antes pode subir mais.

Moradores enfrentam dificuldades de acesso e perda de bens e moradias. As áreas mais afetadas incluem comunidades ribeirinhas como Ressaca, Maravilha I e II, Vila Nova e Calama.