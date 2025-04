Chuva dá trégua no Rio, mas risco de deslizamento ainda é 'muito alto'

A Defesa Civil do estado do Rio afirmou que continua a previsão de risco muito alto de deslizamento para Angra dos Reis, na Costa Verde, e para Petrópolis, na região serrana. Em Teresópolis, Mangaratiba e Baixada Fluminense, o risco é alto. Para hoje, a previsão do tempo é de chuva fraca a moderada, e persistente.

O que aconteceu

Município de Angra dos Reis decretou emergência ontem. A cidade foi fortemente afetada pelas chuvas. Em 24h, o volume acumulado de chuva ultrapassou 324mm. Houve registro de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios. Mais de 300 pessoas ficaram desalojadas. Segundo a prefeitura, foram disponibilizados 36 pontos de apoio e quatro abrigos para receber essas pessoas. Não há registro de vítimas.

Deslizamentos e inundações em Petrópolis. A Defesa Civil do município afirma que foram registrados 93 chamados por causa das chuvas ontem. O centro histórico da cidade inundou e 74 pessoas se encaminharam para pontos de apoio na cidade.