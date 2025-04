Cláudio Castro não vai a ato de Bolsonaro na Paulista devido a chuvas no RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), não vai participar do ato bolsonarista marcado para este domingo (6) na avenida Paulista. Ele alegou que precisa acompanhar os impactos das fortes chuvas no estado.

O que aconteceu

Castro publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo para explicar sua ausência. Ele afirmou que comunicou previamente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.