Empresário espanhol diz que ex-namorada planejou sequestro dele em SP

Ao Domingo Espetacular, Aristizabal afirmou que a ex-namorada planejou o crime. O empresário rebateu acusações de que teria planejado o próprio sequestro. "Você [Luana] que armou o sequestro. Você sabe perfeitamente que eu jamais faria um sequestro falso para mim. Não sei quais benefícios eu teria", disse. Os dois foram confrontados durante o programa.

Luana Bektas Lopez se defendeu e disse que história é invenção do empresário. "Não sei como ele é capaz de dizer que eu planejei o sequestro. Não faz sentido. Ele não tem onde cair morto, não tem dinheiro nenhum. É tudo mentira dele", afirmou a jovem paraguaia à reportagem.

Rodrigo Pérez Aristizábal conversou com a ex-namorada durante entrevista ao Domingo Espetacular Imagem: Reprodução/Domingo Espetacular (Record)

Ex-namorada afirma que ele a culpa de propósito pelo suposto sequestro. "Isso é uma história dele por que eu o deixei. Ele estava me usando", diz. "Ele fez tudo isso para me prejudicar. Ele disse que, se eu o deixasse, ele acabaria com a minha vida."

Na semana passada, a paraguaia fez um vídeo afirmando que o espanhol era golpista. A jovem disse, na publicação, que o ex-namorado passou a ser ameaçado de morte por um homem a quem ele devia US$ 200 mil, e que ela pediu ajuda a um amigo, o policial civil Thiago Gouveia, para ficar em um lugar seguro. Aristizábal teria concordado com o plano, e Thiago encontrou um sítio para o casal na região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Mulher diz que, no local, o casal participou de churrasco com Thiago e os amigos dele. No dia seguinte, ela disse que brigou com o companheiro porque não queria mais ficar fugindo. Na versão dela, o namorado a machucou, deixando-a "muito assustada". Por isso, aproveitou quando ele dormiu bêbado para ir embora. Ela está no Paraguai.