'Tinha tudo para não estar aqui', diz vítima de acidente de ônibus no RS

Denise afirmou que está assimilando as perdas do acidente. "Estou bem. Ainda não vi meu filho, estou com saudades. Estou em Santa Maria, uma das alunas veio aqui, ela está com fratura exposta e deve operar algumas vezes. E assim, a gente vai se reencontrando e auxiliando as perdas, que é muito difícil", falou. Dos 33 ocupantes do ônibus, sete morreram e 26 ficaram feridos, com lesões moderadas ou graves.

Entenda acidente

O ônibus tombou e caiu em uma ribanceira a apenas 850 metros do destino final. Uma das hipóteses investigadas pela Polícia Civil e pelo Comando Rodoviário é de que o veículo tenha perdido o freio entre os quilômetros 3 e 4 da rodovia RSC-453, o que o fez despencar de uma altura de 52 metros, capotando diversas vezes. O acidente ocorreu por volta das 11h15 da manhã. Dos 33 ocupantes, sete morreram e 26 ficaram feridos, com lesões moderadas ou graves.

Os estudantes tinham entre 21 e 71 anos. A maioria era caloura no curso de paisagismo. Marta Von Ende, diretora do Colégio Politécnico, explicou ao UOL que o curso costuma atrair alunos com uma faixa etária mais madura, pois muitos buscam essa formação após já terem concluído uma graduação. "Alguns alunos também procuram o curso como uma segunda atividade profissional, para retomar sua inserção no mercado de trabalho", afirmou. A formação tem duração de dois anos.