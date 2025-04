Viúva Negra, matador de policial e PCC: os brasileiros na lista da Interpol

A lista dos 49 brasileiros procurados pela Interpol por crimes cometidos no país inclui uma mulher conhecida como Viúva Negra, o assassino de um policial e investigados por envolvimento no assassinato do líder do PCC nas ruas.

Viúva Negra: rastro de 5 mortes

Viúva Negra reapareceu em chamada de vídeo ao tentar negociar um imóvel no Rio. Foragida há três décadas, a advogada Heloísa Gonçalves, 75, ligou em janeiro de 2021 para um cartório na zona sul do Rio de Janeiro. A conversa com um tabelião do 15º Ofício de Notas era para passar a procuração de uma escritura de um apartamento de R$ 1 milhão em Ipanema para uma de suas filhas.

Advogada foi condenada pelo assassinato de um dos seus cinco companheiros. Heloísa foi sentenciada a 18 anos de prisão pelo assassinato do coronel Jorge Ribeiro, em 1992, no Rio de Janeiro. Ela foi julgada à revelia (quando o réu é comunicado do processo e não comparece para se defender). Seus advogados alegaram que não consideravam o júri válido. A condenação aconteceu em agosto de 2011.