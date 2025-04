Governo reconhece situação de emergência em Angra dos Reis e Petrópolis

Solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

Chuva no Rio deu trégua neste domingo, mas moradores relataram caos. Em Angra dos Reis, moradores do Parque Mambucaba, um dos bairros mais afetados pelos temporais, relataram perdas e desespero. Em Petrópolis, o centro histórico da cidade inundou, e 74 pessoas se encaminharam para pontos de apoio na cidade.

Risco hidrológico ainda é alto. Segundo informações do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) desta manhã, a possibilidade de eventos hidrológicos nas regiões intermediárias do Rio de Janeiro e Petrópolis ainda é considerada alta por causa da possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, que somadas ao volume acumulado dos dias anteriores, pode favorecer a ocorrência de enxurradas e alagamentos.