BR-101 é liberada 16h após explosão de caminhão em SC; veja momento

Perícias já foram realizadas no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou ao UOL que o processo de transbordamento do combustível que restava no tanque da carreta foi o processo que mais demorou e atrasou a liberação da pista.

PRF investiga as causas do acidente. Corporação chamou ocorrência de ''complexa'' e disse que não há previsão de conclusão das investigações.

Equipamento que registra a velocidade do veículo foi destruído com o incêndio. Por isso, ela será estimada com base em vestígios técnicos e dados coletados pela perícia, segundo a polícia.

Entenda o caso

O caminhão tombou e explodiu no km 233. Um vídeo das câmeras de segurança da rodovia mostram o exato momento em que o veículo realiza a curva, tomba e causa um incêndio de enormes proporções.

Outras duas carretas e 22 carros foram atingidos. O fogo se espalhou rapidamente após o tombamento do caminhão, e veículos que estavam próximos entraram em combustão.