Caso Vitória: Justiça prorroga prisão de Maicol por mais um mês

Maicol foi indiciado no mês passado como o único suspeito de matar Vitória. Ele vai responder por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

Suspeito confessou o crime. À polícia, ele afirmou que matou a vítima porque ela queria contar a esposa dele que os dois haviam tido um caso no passado. Maicol também confirmou que agiu sozinho. Apesar disso, a defesa de Maicol disse que vai pedir a anulação da confissão do interrogatório alegando que cliente foi coagido a confessar.

Segundo a Polícia Civil, Maicol atraiu a jovem ao seu carro, oferecendo uma carona. Depois, começou a questioná-la sobre um suposto envolvimento passado.

Ele também disse que matou Vitória com dois golpes de faca. Segundo o homem, após uma discussão, Vitória deu tapas e arranhões nele, que pegou um objeto cortante e golpeou a vítima. Na versão do indiciado, a jovem morreu rápido e não gritou devido à gravidade dos ferimentos. Um golpe atingiu o pescoço e outro, o peito. Apesar de contar que a vítima morreu com dois golpes, o laudo pericial do IML aponta que Vitória tinha três perfurações.

Relembre o caso

Vitória desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.