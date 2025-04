Considerado foragido, preso foi enterrado perto de cadeia no ES

O corpo de um detento dado como foragido há três meses foi encontrado perto da horta onde ele trabalhava com outros presos em Vila Velha (ES).

O que aconteceu

Ademar da Silva Capaz foi enterrado em uma região de mata e encontrado por cães farejadores do Corpo de Bombeiros. Uma denúncia anônima levou equipes de busca até o corpo dele no sábado, segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo.

Ele estava no regime semiaberto e cumpria parte da pena trabalhando na horta. Inaugurada em 2018, a horta autossustentável da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, que fica dentro do Complexo Prisional de Xuri, produz alimentos orgânicos que são entregues às famílias dos detentos. Quem trabalha nela, tem pena reduzida.