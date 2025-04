Atrás de grades: moradores vivem com medo em prédio precário em São Paulo

Procurada pelo UOL, a prefeitura afirmou que visitou o local em setembro de 2024 e constatou que as obras estavam em andamento. Apesar da decisão judicial também cobrar informações sobre as condições estruturais do prédio, o município não enviou os detalhes da vistoria à reportagem.

O atual síndico do edifício disse que as obras estão em andamento, mas acontece no "ritmo dos recursos financeiros". Ele afirmou que laudos comprovam que não há risco estrutural e que a fachada também será reparada, mas as obras contra incêndio são prioritárias e devem ser finalizadas nos próximos meses. Camilo ignorou as perguntas sobre a violência no local.

Após a reportagem entrar em contato com a prefeitura, o município pediu a extinção do processo sobre fiscalização das obras e cadastramento das famílias. O MP-SP pediu à Justiça que o caso siga em tramitação, já que as obras estão em andamento. O órgão também ressalta que a prefeitura ainda terá que analisar, após o fim dos reparos, se os riscos foram eliminados.

*Nome trocado para segurança do morador