Homem morre após batida entre lanchas que faziam travessia turística na BA

Gustavo Veloso, gerente de hotéis em Morro de São Paulo, morreu em um acidente de lanchas Imagem: Reprodução de rede social

Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas; sendo duas em estado grave. As vítimas foram levadas à Santa Casa de Misericórdia de Valença. O UOL tenta contato com a unidade de saúde para informações atualizadas. Para ajudar no atendimento aos feridos, médicos do Morro de São Paulo foram enviados ao município vizinho.

Veículos que faziam o transporte eram regularizados. Segundo a Prefeitura de Cairu, as duas lanchas eram fiscalizadas pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia.

Causa do acidente ainda não foi determinada e é investigada. O UOL buscou o 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, responsável pela área, e aguarda retorno sobre o assunto.