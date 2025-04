Gestante dá à luz após sobreviver a grave acidente com ônibus em MG

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

A mulher estava no ônibus que capotou na madrugada de hoje em Araguari (MG). O veículo, com cerca de 46 ocupantes, ia de Anápolis (GO) a Ribeirão Preto (SP) quando o motorista perdeu a direção e capotou no entroncamento entre as rodovias MG-223 e LMG-413.

Onze pessoas morreram, sendo dez no local e uma no hospital. A informação é da Polícia Civil de Minas Gerais.

Acidente aconteceu por volta das 3h40. Após sair de Goiânia, o veículo fez paradas em Anápolis (GO) e em Caldas Novas (GO) para buscar passageiros. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.

O motorista perdeu o controle do ônibus, atravessou o canteiro central da via e capotou em uma alça de acesso. Alguns dos passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens, segundo os bombeiros.

Dois dos quatro mortos confirmados são crianças com idade estimada entre dois e quatro anos. As identidades deles não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros até o momento.