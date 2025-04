PF destrói plantação de maconha em área equivalente a 120 campos de futebol

Uma ação da Polícia Federal brasileira em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai resultou na destruição de uma plantação de maconha de 89 hectares, o que equivale a 120 campos de futebol, no departamento de Amambay, no Paraguai, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Ação mirava em tráfico de drogas internacional. A 49ª fase da Operação Nova Aliança destruiu também 84 acampamentos de narcotraficantes e mais de 54 toneladas de droga pronta para distribuição, encontradas em centros clandestinos de produção. A ação foi realizada em três dias, mas a operação continua.

Operação é a maior do mundo para erradicação de plantio ilegal de maconha. A fase anterior da operação, realizada entre 10 e 21 de março deste ano, teria destruído um total de 880 toneladas de maconha ilegal.