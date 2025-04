'Efeito cebola': fenômeno define tempo em SP e outras regiões; entenda

Temperatura sobe esta semana após recordes de frio. A grande massa de ar polar que avançou sobre o centro-sul do Brasil no fim de semana rendeu as mais baixas temperaturas do ano na região —e a primeira negativa de 2025, com Urupema (SC) registrando -0,2ºC. No entanto, a massa de ar polar já está de partida, o que vai permitir as tardes mais quentes, com madrugadas amenas ou frias no Sul e Sudeste, segundo a Climatempo.

Norte e litoral da Bahia verão temporais hoje. Chuva intensa é resultado da chegada de uma frente fria à Bahia e da formação da Zona de Convergência Intertropical, que espalha nuvens carregadas pela região. As pancadas mais intensas serão vistas no litoral do estado, assim como do Maranhão. Além disso, o interior do Maranhão, o norte do Piauí e do Ceará também terão chuvas moderadas a fortes. Toda a região Norte também será afetada.

Áreas que podem ser afetadas pelas chuvas pelo país hoje (8 de abril de 2025) Imagem: Reprodução/Instituto Nacional de Meteorologia

Sul também está em alerta para tempestades e pancadas de chuva intensas. É preciso atenção no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Já no Sudeste, chuvas moderadas a fortes atingirão apenas o oeste de São Paulo e a divisa do estado com o Paraná.

No Centro-Oeste, o alerta para temporais vale para a fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, assim como o seu extremo norte. Nas demais áreas do estado, no sul de Goiás e no Mato Grosso do Sul, as pancadas devem ser moderadas a fortes.

Chuvas devem durar até quinta em diversas regiões do país. No entanto, elas perdem intensidade nos próximos dias.