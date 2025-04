Brasileiros acusados de traficar armas nos EUA tinham passaporte e visto

Nos Estados Unidos foram identificados pelo menos oito integrantes batizados pela facção criminosa paulista cinco anos atrás. A suspeita de investigadores brasileiros era a de que membros do PCC estivessem naquele país, para além de traficar cocaína, aprimorar ações de lavagem de dinheiro.

Lista de sanções. No final de 2021, o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu o nome do PCC numa lista para sanções financeiras em razão da associação ao narcotráfico. Na prática, isso incluiria novas ferramentas dos EUA para sancionar estrangeiros envolvidos com tráfico internacional de drogas.

Em maio de 2023, o Serviço de Imigração anunciou ter prendido, em Massachusetts, um membro do PCC condenado por assassinato no Brasil. Em março de 2024, o brasileiro Diego Macedo Gonçalves do Carmo, acusado de lavar R$ 1,2 bilhão para o PCC, foi sancionado nos EUA.

O que dizem a PF e Embaixada

Polícia Federal disse que informações pessoais têm acesso restrito. Questionada sobre quando e onde cada um dos 18 presos conseguiu passaportes brasileiros, a PF informou que os dados são de acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo.

"Não podendo ser fornecidas pelos órgãos e entidades do poder público a terceiros, exceto diante de previsão legal específica ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem", disse a PF à reportagem.