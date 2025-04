Há 25 anos, menino foi puxado para jaula e morto por leões de circo em PE

Em 9 de abril de 2000, a família do garoto José Miguel dos Santos Fonseca Júnior, 6, decidiu presenteá-lo com a ida ao circo Vostok, montado no estacionamento do shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A criança estava acompanhada do pai e da irmã, que tinha apenas três anos.

O que aconteceu

Dia se transformou tragédia. O que parecia ser um domingo tranquilo em família se tornou em tragédia poucas horas depois. Há 25 anos, no início da noite, as apresentações do circo corriam bem, até que os organizadores anunciaram um intervalo. No microfone, convidaram pais e crianças para uma sessão de fotos com cavalos e pôneis por trás do picadeiro.

Havia cerca de três mil pessoas no circo. Arquibancadas e camarotes estavam lotados. Centenas de famílias decidiram levar as crianças para tirar as fotos, incluindo José Fonseca, pai de José Miguel, que era conhecido como Juninho.