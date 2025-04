Família de SP denuncia alunas por expor paciente no TikTok: 'Desrespeito'

A família de uma jovem que morreu após complicações em um transplante de coração registrou um boletim de ocorrência contra duas estudantes de medicina que publicaram no TikTok informações sobre a paciente. O caso aconteceu no Incor (Instituto do Coração) da Faculdade de Medicina da USP.

O que aconteceu

Familiares da jovem Vitória Chaves, que morreu após receber três transplantes de coração, relataram que as duas estudantes de medicina desrespeitaram a paciente. Elas publicaram um vídeo sem falar o nome da jovem, mas contando a história dela, e publicaram no TikTok em 17 de fevereiro, antes da paciente morrer.

No vídeo, as duas estudantes descrevem a situação clínica de Vitória para milhares de pessoas. O vídeo foi excluído da rede social ontem, após repercussão, mas já contava com milhares de curtidas e centenas de comentários.