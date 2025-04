Vereadores do RJ aprovam feriado em julho - mas não é pra todo mundo

O objetivo da proposta é facilitar a logística de transporte e a segurança durante o evento. Autoridades como Chefes de Estado, ministros e representantes de governos locais, além de membros da sociedade civil dos países-membros do Brics, estarão na cidade para a Cúpula. Em eventos deste porte, é comum, por exemplo, o bloqueio de vias públicas para que as delegações se desloquem.

A proposta havia sido encaminhada à Câmara no início de fevereiro. O texto segue, agora, para a sanção do prefeito Eduardo Paes (PSD). O anúncio de que o Rio seria sede do evento foi oficializado em fevereiro deste ano por Paes e por membros do governo, como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Em 2024, a Câmara já havia decretado feriado municipal por conta de um evento pontual. Na ocasião, os vereadores confirmaram o feriado por conta da Cúpula do G20, que aconteceu na cidade nos dias 18 e 19 de novembro.

Brasil é atual presidente do Brics

Desde 1º de janeiro deste ano, o país é responsável pelo cargo, que é rotativo entre os membros. O grupo é formado por países em desenvolvimento, e atualmente é composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã.

O Brics teve sua origem em 2009. À época, Brasil, Rússia, Índia e China formaram inicialmente o bloco, que se chamava Bric. A inclusão da África do Sul em 2011 resultou na mudança do nome para Brics. O grupo tem realizado reuniões anuais, buscando maior coordenação em temas de segurança, economia e cultura. No ano passado, a reunião aconteceu em Kazan, na Rússia.