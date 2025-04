Justiça suspende ações individuais contra Porto Alegre pelas enchentes

A decisão pelo ajuizamento de uma ação coletiva tem como objetivos ampliar o acesso à Justiça das vítimas das enchentes; racionalizar a prestação do serviço de Justiça; além de potencializar as chances de que uma única decisão beneficie toda a população, evitando disparidades no tratamento judicial dos casos individuais. Cláudio Ari Mello, promotor do MPRS.

O argumento foi aceito ontem pelo juiz de direito Mauro Borba, do Núcleo Enchente do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). O magistrado destacou que os pedidos da ação coletiva têm base legal, e que a suspensão das ações individuais é necessária para garantir a eficácia da ação coletiva, evitando decisões conflitantes.

O juiz determinou ainda que o município de Porto Alegre informe, em até cinco dias, os bairros abrangidos pelo Sistema de Proteção contra Cheias, também atendendo solicitação do MPRS. A audiência de conciliação ainda será marcada. O magistrado ressaltou que a medida de suspensão não impede o direito das pessoas de buscarem reparação por meio de ações individuais, mas apenas adia o processamento até que a ação coletiva seja julgada.

Ação do MPRS

O Ministério Público defende que a população afetada deve ser indenizada devido ao prejuízo causado pelas falhas no sistema de defesa contra enchentes.