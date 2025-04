Motorista diz ter visto 'vulto' antes de tombar ônibus em MG; 11 morreram

A Polícia Civil segue investigando as causas do acidente. Um relatório final deve ser entregue em até 30 dias mas, segundo a corporação, as investigações estão em estado avançado.

Relembre o caso

Onze pessoas morreram após um ônibus de turismo tombar na MG-223. A polícia informou que oito corpos já foram identificados.

O veículo, com cerca de 46 ocupantes, ia de Anápolis (GO) à Ribeirão Preto (SP). Acidente aconteceu por volta das 3h40. Após sair de Goiânia, o veículo fez paradas em Anápolis (GO) e em Caldas Novas (GO) para buscar passageiros. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.

O motorista perdeu o controle do ônibus, atravessou o canteiro central da via e tombou em uma alça de acesso. Alguns dos passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens, segundo os bombeiros.

Dois dos quatro mortos confirmados são crianças com idade estimada entre dois e quatro anos. As identidades deles não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros até o momento.