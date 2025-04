MP denuncia ex-mulher de dono da Embelleze por desvios milionários, diz TV

MP pediu a prisão preventiva de Matheus por ter recebido transferências bancárias suspeitas poucas semanas antes da morte de Itamar, apurou a TV Globo. Os promotores também pediram à Justiça medidas cautelares contra Monique e João. Entre elas, a proibição da entrada deles na Embelleze, apreensão dos passaportes e afastamento total das redes sociais.

Itamar modificou seu testamento em benefício de Monique e João Carlos. A denunciada Monique passou a ser beneficiária em testamento de toda a parcela disponível da herança, vale dizer, 50% de todo o patrimônio de seu ex-marido Itamar.

Trecho da denúncia do MP

O que apontam as investigações

Segundo as investigações, Monique usou uma identidade falsa para manipular emocionalmente Itamar Serpa. A Polícia Civil afirma que ela criou um pseudônimo fictício, "Jéssica Ferraz", com o qual manteve contato com o empresário por e-mails desde 2012.

A personagem, apresentada como amiga e confidente, enviava mensagens alertando Itamar sobre supostas conspirações de familiares e funcionários. A estratégia de isolamento teria permitido que Monique e seus cúmplices controlassem as decisões do empresário, que passou a confiar apenas nela.

Segundo a Polícia Civil, com a ajuda do filho e do então companheiro, Monique teria induzido Itamar a realizar transferências milionárias, alterar seu testamento e contratar seguros de vida em seu favor. Mesmo quando o empresário foi internado com sangramentos no fígado, em junho de 2023, o grupo teria continuado a realizar movimentações financeiras em seu nome.