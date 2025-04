Obra afeta linha 11-Coral da CPTM; lentidão pode durar até 120 dias

O funcionamento da linha 11-Coral da CPTM está afetado entre as estações Suzano e Jundiapeba, no Alto Tietê, devido a obras em uma ponte.

O que aconteceu

Trens circulam em via única entre as duas estações e todos os passageiros que chegam em Suzano devem descer e trocar de veículo. Com isso, as plataformas estão mais cheias e o intervalo médio entre Estudantes (ponto final da linha) e Suzano é de 22 minutos durante todo o dia.

Nos horários de pico, passageiros que não quiserem esperar nas plataformas poderão pegar ônibus gratuitos do sistema Paese. Veja abaixo mais sobre o horário de funcionamento e como embarcar nos veículos.