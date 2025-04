RJ: PM que atirou em garçom segue solto duas semanas após pedido de prisão

A cabeleireira Josilene teve o celular roubado na Penha, zona norte do Rio, às 23h do dia 23 de fevereiro. De acordo com o boletim de ocorrência, o PM Carlos Alberto de Jesus havia deixado a mulher na rua Irani por volta das 23h e saiu para comprar uma pizza. Quando voltou, ouviu da mulher que ela teve uma pistola apontada contra o rosto e que os assaltantes tinham levado seu celular.

A mulher afirmou que os assaltantes estavam em uma moto azul. Josilene afirmou ter observado que o motorista estava com uma camiseta preta, e que o comparsa, que foi quem apontou a arma, estava com uma roupa amarela. Duas horas depois, Josilene apontou para o marido dois homens com características semelhantes no mesmo bairro: Thiago, de camiseta preta, e Igor, de camiseta amarela.

O PM perseguiu e emparelhou seu carro, um Golf prata, à motocicleta pilotada por Thiago. Igor estava na garupa; ele voltava para casa após ter trabalhado na noite de domingo em uma casa de samba na região. De dentro do carro, Carlos Alberto atirou duas vezes. Um dos disparos atingiu as costas de Igor, que ficou internado, mas se recuperou do ferimento.

Josilene e Carlos afirmaram na delegacia que o PM só atirou porque viu que Igor tentou sacar uma arma. Nem a suposta arma nem o celular roubado de Josilene, porém, foram localizados. Pelas denúncias do casal, Igor e Thiago receberam voz de prisão. Igor ficou escoltado por policiais militares enquanto estava no hospital, enquanto Thiago dormiu uma noite no presídio de Benfica.

Reconhecimento foi feito por fotografias. Nove fotos, de nove homens com características físicas semelhantes, foram colocadas em um papel para que Josilene reconhecesse quem roubou seu celular. Ela reconheceu Thiago como o piloto e Igor como quem puxou seu telefone.