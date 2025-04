Suspeito de tentar matar esposa é preso; ela pulou de prédio para escapar

Casal se desentendeu por conta de R$ 10 mil. Segundo a investigação, suspeito e vítima estavam na casa deles, em Contagem, no dia 12 de fevereiro, quando o homem exigiu que a esposa entregasse a quantia. Os R$ 10 mil havia sido sacado da empresa que ambos mantém juntos.

À polícia, Jhenipher afirmou que o relacionamento era marcado por violências físicas e emocionais. Entretanto, ela não havia denunciado o companheiro até então. Eles estão juntos há 9 anos e casados há 8.

Mulher disse que pulou da janela para não morrer

Em entrevista a Universa, Jhenipher contou que Pablo entrou no quarto pedindo o dinheiro, e que ele estava "alterado". "Quando recusei, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e veio em minha direção. Ele ameaçou me matar caso eu não entregasse o dinheiro e trancou a porta do quarto", contou. A defesa de Pablo negou as ameaças e afirmou que ele não estava munido de uma faca.

Para escapar da agressão, a vítima pulou da janela do apartamento, situado no segundo andar do edifício. "Ele me ameaçava a todo momento e eu tentava falar com ele em tom baixo de voz para que ele não ficasse ainda mais nervoso. Quando percebi que eu não sairia viva dali, me aproximei da janela e, quando ele olhou para o lado, lancei meu corpo para fora. Foi a única saída", contou Jhenipher.

Pablo resgatou a esposa e a levou ao hospital mas, durante o trajeto, continuou proferindo ameaças para que ela não o denunciasse. Ainda segundo o depoimento de Jhenipher, o homem permaneceu com as ameaças mesmo durante a internação.