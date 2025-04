Jovens morrem após serem atropeladas e arremessadas a 50 m na Grande SP

Duas jovens de 18 anos morreram após serem atropeladas na noite de ontem na Avenida Goiás, em São Caetano, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

As amigas Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa atravessavam a rua na faixa de pedestre quando foram atingidas por um carro. Imagens mostram que elas estão conversando e não percebem a aproximação de um carro em alta velocidade. No momento do acidente, o semáforo estava mudando de verde para amarelo.

Elas morreram no local. Com o impacto, as jovens foram arremessadas a mais de 50 metros. A polícia ainda investiga se o motorista ultrapassou o limite da via, que é de 60 km/h.