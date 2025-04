Estudante que matou jovens atropeladas na faixa de pedestres em SP é preso

O estudante passa por audiência de custódia nesta tarde, informou a defesa dele ao UOL. O resultado da audiência, porém, ainda não foi divulgado. A reportagem buscou o TJSP para saber qual foi a decisão do juiz sobre o caso e aguarda retorno sobre o assunto.

"Fatalidade", diz defesa. Ao UOL, Francisco Ferreira, um dos advogados de Brendo, explicou que o estudante "acabou não observando as vítimas", que atravessaram o semáforo ainda quando ele estava fechado para elas. "Ele prestou socorro no mesmo momento, não se evadindo do local. E o teste para embriaguez deu negativo. Já que o cliente não faz uso de bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de entorpecentes", disse o advogado.

Relembre o caso

Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa atravessavam a rua na faixa de pedestre quando foram atingidas por um carro na avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que elas estão conversando e não percebem a aproximação de um carro em alta velocidade. O semáforo estava mudando de verde para amarelo na hora da colisão.

Elas morreram no local. Com o impacto, as jovens foram arremessadas a mais de 50 metros. A polícia ainda investiga se o motorista ultrapassou o limite da via, que é de 60 km/h.