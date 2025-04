Homem é condenado a 33 anos de prisão por morte de argentina em Búzios

Florencia, 31, estava fazendo uma trilha em direção à praia de José Gonçalves com o cachorro no momento do crime. O animal, que permaneceu com a tutora, começou a latir, o que atraiu a atenção dos vizinhos, conforme relatado pelo programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, na épcoca.

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima às 7h05 caminhando com o seu cachorro, em uma estrada no bairro José Gonçalves. Cerca de 23 minutos depois, um homem é visto passando pelo mesmo local de bicicleta.

Carlos atingiu a argentina com 18 facadas nas costas, apontou o laudo. O exame mostrou ainda que ela entrou em luta corporal com ele. As lesões, no entanto, provocaram hemorragia externa, o que levou a morte da estrangeira.

A Polícia Militar foi ao local do crime e começou as buscas, resultando na prisão de Carlos. Quando o homem foi levado para perto do cachorro, o animal reagiu, tentando atacá-lo. O corpo da vítima foi encontrado após uma denúncia anônima.

Ela estava morando em Búzios há um dia. ''Florencia estava em Búzios há um dia, como dito por sua irmã, com muita 'gana de viver na praia', mas foi morta na manhã seguinte à sua chegada, de forma violenta, brutal e cruel'', descreveu a sentença.