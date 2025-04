Asfalto cede e cratera interdita trecho na marginal Tietê, em SP

Uma cratera foi aberta após o asfalto ceder na marginal Tietê, uma das principais vias da cidade de São Paulo, na tarde desta quinta-feira.

O que aconteceu

A cratera foi registrada na pista central. O caso ocorreu próximo ao shopping Tietê Plaza, no bairro Jardim Iris, na região noroeste da capital, entre os acessos das rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera. O incidente foi 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana.

Há interdição total da pista central no sentido Castello Branco, na altura da saída da rodovia dos Bandeirantes. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a ocorrência foi um solapamento — tipo de erosão que provoca o afundamento do solo — no trecho sob responsabilidade da concessionária CCR AutoBAn. Não há previsão para a liberação da via.