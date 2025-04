São Paulo tem temporal com granizo e mais de 50 mil imóveis ficam sem luz

Mais de 50 mil imóveis estão sem luz na capital. Segundo boletim da Enel, 89.341 imóveis estavam sem luz em toda área de concessão por volta das 13h30, sendo 53.778 mil na capital.

Cidades do Grande ABC registram queda de granizo. Moradores gravaram pedras de gelo caindo em bairros de municípios como Santo André, São Bernardo e Diadema. Imagens do radar meteorológico do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte com potencial para queda de granizo na subprefeitura de Vila Prudente, Mooca e Aricanduva/Formosa. Na zona sul, nas subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro chove moderado. Nos municípios de Mauá, Embu e Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes também chove forte.

Queda de árvores e enchentes. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para 12 ocorrências de queda de árvores nos bairros de Itaim Bibi, Itaquera, Carrão, Penha, Vila Matilde e Mandaqui. Também foram registrados dois chamados para enchentes em Tucuruvi. Não há informações de vítimas, segundo a corporação.

Alerta de chuvas intensas. O alerta é válido para a Grande São Paulo, interior e Vale do Paraíba, onde também há previsão de chuva, com intensidade entre moderada e forte, porém com menor potencial para transtornos significativos.

Litoral norte e centro-oeste paulista concentram os maiores riscos nos próximos dias. A previsão é de temporais entre o meio da tarde e o início da noite, com possibilidade de queda de raios e rajadas de ventos forte. Nessas áreas, há risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores, especialmente em áreas mais vulneráveis. Segundo a Defesa Civil, instabilidades perdem força entre sexta e sábado, mas calor e umidade voltam a favorecer pancadas no domingo.