Taurus apresenta drone com fuzil no RJ; tecnologia levanta discussões

Uma empresa brasileira de armamentos apresentou um drone que pode carregar armas em uma feira militar no Rio de Janeiro. Especialistas ouvidos pelo UOL divergem sobre legalidade e impactos da tecnologia no combate ao crime.

O que aconteceu

Taurus apresentou um drone com capacidade para operar fuzis e metralhadoras durante a LAAD Defence & Security 2025, realizada na semana passada, no Rio de Janeiro. O sistema de acoplamento de armamentos foi criado em parceria com uma empresa brasileira de tecnologia — cujo nome não foi divulgado. A Taurus não fabrica o drone em si, mas é responsável pelo sistema que integra as armas à plataforma aérea.

O protótipo é compatível com calibres 5,56 mm, 7,62 mm e 9 mm, usados amplamente por forças policiais e militares. Segundo a empresa, o sistema pode ser adaptado a diferentes modelos de armamento, incluindo o fuzil T4, já utilizado por várias corporações no Brasil. O equipamento foi projetado para ser modular, com encaixes e acionamento remoto integrados ao controle do drone.