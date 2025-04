Gata volta para casa 3 meses após fugir em cidade a 170 km de distância

Uma gata que ficou desaparecida por três meses voltou para casa após fugir em uma cidade a 170 km de distância de onde vivem seus tutores.

O que aconteceu?



Elanne Aguiar e o marido, Jeison Oliveira, estavam viajando com a gata Faísca para visitar parentes em 23 de dezembro do ano passado, quando fizeram uma parada em um posto de combustíveis próximo a Guaraí (TO), a 170 km de Palmas (TO), onde residem. A parada ocorreu para que fosse trocada a fralda de Faísca, que nasceu com atresia anal e, por isso, necessita de cuidados especiais.

Porém, durante a parada, Faísca se assustou e acabou fugindo. Elanne e Jeison procuraram pela gata durante horas, mas não conseguiram localizá-la. Segundo Elanne, a administração do posto não deu a devida importância à situação.