Guia denuncia placa ilegal de recorde na Pedra da Gávea: 'Revoltante'

O guia turístico Marcos Rabello se revoltou ao encontrar uma placa metálica instalada no cume da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e publicou um vídeo sobre o caso, que já acumula mais de 650 mil visualizações.

O que aconteceu

"Revoltante", diz guia turístico. Ao UOL, Rabello disse que a placa foi instalada na última segunda-feira, embora comemorasse números do ano de 2008 de Flávio de Lemos Gondin da Fonseca. Após o guia publicar o vídeo que denuncia o ocorrido, outros guias subiram com ferramentas e retiraram a placa.

Placa mostra recorde inexistente, diz guia. Rabello afirma que conhece várias pessoas que já subiram a Pedra da Gávea mais rapidamente e mais vezes no mesmo dia. Para ele, a instalação é um desrespeito com outras pessoas que frequentam a trilha e com o próprio meio-ambiente: "O que difere eu jogar um lixo na trilha e colocar uma placa de metal?"