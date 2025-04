'Ele falou que ia matar a gente', diz mulher de turista baleado no RJ

Minutos depois, o mesmo homem voltou armado. "Ele apontou a arma, mandou todo mundo entrar no carro e começou a gritar que ia matar a gente. 'Vou matar vocês, vou matar vocês', ele repetia sem parar", conta Poliana. Segundo ela, todos tentaram entregar os pertences. "Eu abri a bolsa para pegar o celular. Meu marido tentava tirar a pulseira de ouro. Estávamos cooperando. Mas ele continuava dizendo que ia nos matar."

Quando o suspeito apontou a arma para a esposa, Vinícius tomou a decisão de reagir. Poliana lembra que ele preferiu arriscar a própria vida para proteger os demais. Segundo ela, Vinícius abriu a porta do veículo com força, empurrando o assaltante armado. Nesse momento, o homem começou a atirar.

Vinícius foi atingido por quatro disparos. "Ele caiu no chão, sangrando. Eu tentei correr até ele, mas um rapaz me segurou e falou: 'Não vai, você vai morrer'", relembra. Poliana conta que entrou em desespero e pensou que perderia o marido naquele momento.

Dois funcionários do terminal de passageiros do porto ajudaram a salvar a vida de Vinícius, segundo a nutricionista. "Dois rapazes, Caík e Levi, que trabalham com malas, colocaram ele no quadriciclo e levaram ele até a base da Polícia Militar." De lá, ele foi levado ao Hospital Souza Aguiar, onde passou por cirurgia abdominal. O atendimento, elogiado por Poliana, está sendo feito pelo SUS.

Desde o dia do crime, ela permanece ao lado do marido no hospital. "Desde o dia que aconteceu, eu não saí um minuto do hospital", diz. Segundo ela, Vinícius está estável, mas ainda se recupera física e emocionalmente. "Ele não consegue falar muito sobre o que aconteceu. Ninguém consegue".

Segundo o boletim de ocorrência registrado por Poliana, o caso está sendo investigado como roubo e tentativa de latrocínio. O suspeito foi autuado em flagrante. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou: "De acordo com a 5ª DP (Mem de Sá), um homem foi conduzido por policiais militares à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e tentativa de latrocínio. O caso foi encaminhado à Justiça".