'Influencer policial': quem é a PM punida por postar vídeo lavando viatura

A defesa destaca especialmente o vídeo do torniquete, classificado como de utilidade pública. Segundo Sabino, a publicação foi inspirada por uma experiência pessoal: o irmão de Mayara — também PM — foi baleado em serviço.

O recurso administrativo pedindo a anulação da punição foi protocolado em 8 de abril. A defesa alega ainda quebra do princípio da isonomia, afirmando que policiais homens já publicaram conteúdos semelhantes sem sofrer sanções.

O que diz a corporação

Em nota, o Comando da Polícia Militar do Ceará afirma que a sindicância em questão, que culminou em sanção disciplinar da soldado, contou com ampla defesa e contraditório. E pontua que ainda possui prazo para recurso correndo, tudo previsto no Código Disciplinar".