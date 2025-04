Acidente entre caminhões e carros deixa feridos na rodovia Anhanguera (SP)

Um acidente entre dois caminhões e três carros deixou feridos na tarde de hoje na altura do quilômetro 17 da rodovia Anhanguera, em São Paulo.

O que aconteceu

A ocorrência aconteceu no sentido Campinas. Segundo a CCR AutoBAn, concessionária responsável pela operação da rodovia, equipes de resgate da empresa foram mobilizadas e atuam na operação de socorro aos feridos, também orientando o tráfego no local.

Um homem de 41 anos foi retirado das ferragens de um automóvel que ficou embaixo de um caminhão no acidente. Os bombeiros informaram que há suspeita de o ferido ter sofrido uma fratura no braço, além de escoriações pelo corpo. Cinco viaturas foram empenhadas para o atendimento do caso.