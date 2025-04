MG: fotógrafo e vigilantes são suspeitos por estupro dentro de condomínio

Vítima procurou o hospital. Exames comprovaram o abuso sexual e a unidade de saúde acionou a Polícia Militar.

Ninguém foi preso

Caso foi registrado como estupro de vulnerável e é investigado pela Polícia Civil, mas ninguém foi preso até o momento. Suspeitos e testemunhas foram intimados e exames periciais são feitos, informou a Delegacia de Atendimento à Mulher ao UOL.

O UOL procurou o grupo de segurança responsável pela contratação dos vigilantes e aguarda retorno. O espaço fica aberto para manifestações.

Defesa de fotógrafo diz que ele se apresentou à polícia e vai provar inocência. Ao UOL, o advogado Thiago Rodrigues afirmou que entregaram arquivos de mídia à delegada que "comprovam que a relação aconteceu com o consentimento da vítima".

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.