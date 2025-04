Jiboia aparece em rua de Copacabana e jovem a pega com as próprias mãos

Uma jiboia apareceu em uma rua do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de ontem. Um jovem resolveu agir e pegou a cobra com as próprias mãos.

O que aconteceu?

O réptil apareceu no início da noite na rua, em um cruzamento de Copacabana. Por se tratar de uma jiboia adulta, o tamanho da cobra assustou pedestres e frequentadores de estabelecimentos da região.

O jovem Benjamin Soares, de 17 anos, foi até a cobra e a pegou com as duas mãos, utilizando apenas a própria camisa para ter estabilidade. Ele postou um relato nas redes sociais após o ocorrido.